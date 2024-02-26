Руководители Минфинов и ЦБ G7 обсудят усиление санкций против РФ

Страны G7 прорабатывают встречу руководителей министерств финансов и центральных банков 28 февраля в Бразилии перед заседанием с коллегами по "двадцатке". Об этом сообщило агентство Kyodo.

Как отмечается, они намерены обсудить усиление экономических санкций против России, которые в Москве неоднократно называли нелегитимными и неэффективными.

Лидеры "семерки" по итогам саммита 24 февраля заявили о намерении продолжить санкционное давление на РФ и компании из других стран, которые, по мнению "семерки", будут помогать обходить ограничительные меры. Главы Минфинов и ЦБ, как отмечает Kyodo, на встрече 28 февраля обсудят конкретные планы на этот счет.