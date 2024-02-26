Силуанов пригрозил Западу последствиями за действия с российскими активами

Любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада.

Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».