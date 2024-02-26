Глава Минфина рассказал о возможных займах в юанях у Китая

Министерство финансов России обсуждает с коллегами из Китая возможность привлечения займов в юанях, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Данная тема поднималась на межминистерском диалоге двух стран в конце 2023 года. По его словам, пока решения нет. Глава Минфина указал, что в настоящее время в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке.

«Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», — указал Силуанов.

Возможность выхода на рынок с бондами в китайской валюте министерство рассматривает последние нескольких лет. Большой потребности для бюджета в этом нет — его дефицит финансируется за счет внутренних займов или привлечения средств ФНБ.