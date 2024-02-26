Силуанов объяснил санкции против России сменой парадигмы

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что санкции западных стран против Москвы и Пекина — это последствия смены парадигмы.
Министр объяснил, что имеет ввиду глобальные перемены в мировой экономике. Например, что развивающиеся страны по потенциалу обогнали страны G7 («большой семерки»).
«Такая трансформация безболезненно не проходит», — считает Силуанов.
Российский министр в своих размышлениях ссылается на американского экономиста Рэя Далио, который утверждает, что когда «тормозящие» страны заменяют новые, то это сопровождается политическими обострениями. Силуанов также вспомнил, что встречался с Далио в 2011 году. Он также упомянул мысль американца о смене формаций в мире.
Силуанов добавил, что Россия успешно справляется с санкционным давлением.
«Очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6 процента. Растет и промышленное производство (на 3,5 процента), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4 процента)», — указал министр.