В Польше вандалы устроили «зерновую диверсию»

В Польше неизвестные устроили очередную «зерновую диверсию». В результате было уничтожено 160 тонн украинского зерна, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X (бывший Twitter).

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Зерно высыпали из опломбированных вагонов поезда, направлявшегося в порт города Гданьска. Далее железнодорожный состав следовал бы в другие страны. По подсчетам украинского чиновника, это четвертый случай вандализма. Как долго польское руководство и полиция будет ему попустительствовать, возмущается Кубраков. Он подчеркнул, что Украина, в отличие от польской стороны, соблюдает правовые предписания.