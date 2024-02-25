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В Госдуме заявили, что западные лидеры готовы обрушить доллар и евро

Конфискация замороженных российских активов Западом приведет к обрушению доллара и евро и поставит крест на инвестиционной привлекательности США и ЕС. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Госдуме заявили, что западные лидеры готовы обрушить доллар и евро
© РИА Новости

«Воровство и мошеннические схемы с российскими активами однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности США и европейских стран среди глобального большинства и, в конечном итоге, обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют», — предупредил Слуцкий в Telegram-канале..

Слуцкий напомнил, что премьер Британии Риши Сунак призвал «смелее конфисковывать замороженные российские активы».

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Однако Западу не стоит обольщаться и «погреть руки на России безнаказанно не удастся».

«Ответ англосаксонским бандитам и экспроприаторам будет соразмерным и жестким!» — добавил Слуцкий.

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