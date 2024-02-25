В мире возник дефицит нефтяных танкеров

Атаки хуситов на коммерческие суда Запада и растущее количество «теневого флота» вызвали дефицит танкеров во всем мире. Об этом сообщает Bloomberg.

«Всего два новых супертанкера должны присоединиться к флоту в 2024 году — это наименьшее пополнение за почти четыре десятилетия и примерно на 90% ниже среднегодового показателя», — сообщает агентство.

Растущие цены на нефть, сокращение добычи ОПЕК+, а также «широкий энергетический переход» Запада подразумевающий отказ от ископаемого топлива, ухудшают перспективы судоходной отрасли в будущем.

Владельцы судов все чаще избегают южной части Красного моря. Это увеличивает продолжительность торговых операций, которые и без того затянулись из-за украинского кризиса. Нехватка новых мощностей начинает ощущаться: ставки резко выросли, а продолжительность рейсов увеличивается.

В итоге «влияние перенаправлений можно увидеть каждый день».