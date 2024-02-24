Страны G7 решили ужесточить ценовой потолок на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, находившейся в Киеве.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть", - отмечается в документе.



"Работая над поддержанием стабильности поставок, мы будем реагировать на нарушения потолка цен [на нефть], в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении тех, кто занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти, и против сетей, созданных Россией для извлечения дополнительных доходов от нарушений потолка цен", - утверждается в заявлении.



"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетической сферы", - добавили лидеры G7.

Кроме того, "семерка" намерена "продолжать препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и мешать ей разрабатывать альтернативные варианты транспортировки энергоносителей и других услуг".

"Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлургии", - говорится в документе, принятом по итогам онлайн-саммита, который был посвящен Украине и приурочен ко второй годовщине начало СВО.

Решения Запада и реакция Москвы

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.