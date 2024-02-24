В Минвостокразвития оценили новые западные санкции

Западные санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, делая Россию сильнее. Так считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его цитирует РИА Новости.

Чекунков отметил, что уже 10 лет Запад пытается ослабить Россию вводимыми ограничениями, но наша страна становится только мощнее.

«Санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, которая делает нас сильнее», — сказал Чекунков.

По его словам, на Дальнем Востоке и в Арктике работают серьезные и рентабельные российские компании, которые не боятся западных рестрикций. Он напомнил, что Россия не только развивает связи с КНР и другими дружественными странами, но и самостоятельно замещает санкционные технологии и товары.

В своем Telegram-канале Чекунков также поздравил «с внесением в американские санкции» Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики.