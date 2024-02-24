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Обозреватель норвежской NRK Беккер выразила удивление стойкостью экономики России

Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер выразила удивление из-за стойкости российской экономики в условиях западных санкций.

В Норвегии удивились стойкости экономики России
© ТАСС

«Надеялись загнать Россию в экономическую трясину, чтобы ей было трудно долго оставаться в дорогостоящих военных действиях», — говорится в публикации.

При этом, по словам журналиста, несмотря на рестрикции российская экономика находится «на удивление в хорошей форме».

Ранее в МВФ заявили, что Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций.

При этом президент России Владимир Путин отметил, что в европейских странах начались необратимые процессы после отказа от поставок российского газа.

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