В Норвегии удивились стойкости экономики России

Обозреватель норвежской NRK Беккер выразила удивление стойкостью экономики России
Экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер выразила удивление из-за стойкости российской экономики в условиях западных санкций.
«Надеялись загнать Россию в экономическую трясину, чтобы ей было трудно долго оставаться в дорогостоящих военных действиях», — говорится в публикации.
При этом, по словам журналиста, несмотря на рестрикции российская экономика находится «на удивление в хорошей форме».
Ранее в МВФ заявили, что Россия удивила силой экономического роста в условиях санкций.
При этом президент России Владимир Путин отметил, что в европейских странах начались необратимые процессы после отказа от поставок российского газа.