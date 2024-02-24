Аналитик назвал «план Б» при перекрытии украинского транзита газа

«Контракт, вероятнее всего, не продлят, и нового не будет. … Сторонам проще будет договориться об аукционной системе взаимоотношений. <…> „План Б“, если договориться не удастся, — остановка транзита», — сказал Фролов агентству «Прайм».

Также он отметил, что «план Б» возможен, но невыгоден в долгосрочной перспективе. Сейчас возникают предпосылки для резкого роста поставок сжиженного природного газа на мировой рынок, но рынок Азии в стратегическом плане более привлекателен, а газовые котировки там обычно выше, чем в Европе.