США рассказали о трудностях при попытках изъять активы России

"Мы продолжим активно обсуждать с нашими союзниками и партнерами, в том числе из Группы семи, а также с членами Конгресса дальнейшие шаги с целью прекращения российской агрессии и обеспечения того, чтобы Россия заплатила за нанесенный ущерб. Я не могу объявить что-либо новое, но это отчасти затруднительно, поскольку они [активы] хранятся на международных площадках. Так что это немного затруднительно", - заявила она, говоря о конфискации замороженных активов РФ.