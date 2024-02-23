В НСПК прокомментировали новые санкции США

НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов внутри РФ
Санкции Минфина Соединенных Штатов в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НСПК.
В пресс-службе пояснили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими кредитными организациями, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.
«Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — пояснили в НСПК.
Напомним, что в пятницу, 23 февраля, Минфин США ввел ограничительные меры против НСПК, а также против таких банков, как «Авангард», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.
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