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НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов внутри РФ

Санкции Минфина Соединенных Штатов в адрес Национальной системы платежных карт не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны, пишут РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НСПК.

В НСПК прокомментировали новые санкции США
© РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими кредитными организациями, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме.

«Работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны пользователям в полном объеме», — пояснили в НСПК.

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, Минфин США ввел ограничительные меры против НСПК, а также против таких банков, как «Авангард», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.

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