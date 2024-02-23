Слуцкий заявил, что диктат Запада через санкции приведет к обрушению доллара и евро

"Санкции - самострел, прежде всего, для Запада. Санкционная дубина уже летит бумерангом в обратную сторону. В конечном итоге диктат Запада через ограничительные экономические меры приведет к обрушению доллара и евро как мировых резервных валют, а также всей Бреттон-Вудской системы и утрате инвестиционной привлекательности западных стран. Все больше государств глобального большинства переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, идет речь о создании единой денежной единицы БРИКС", - сказал парламентарий.