Великобритания присоединилась к ограничениям ЕС на импорт стали из РФ

Великобритания (наряду со Швейцарией и Норвегией) присоединилась к списку стран - партнеров Евросоюза по запрету на импорт российских стали и чугуна. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

При ввозе товаров, произведенных из черных металлов, из этих стран импортерам союза не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России.

В марте 2022 года Евросоюз запретил импорт стали и чугуна из России. В октябре 2022 года ЕС запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, но предоставил период отсрочки действия запрета для определенных видов слябов до 1 октября 2024 года. Позднее этот "льготный" период для возможного ввоза в ЕС отдельных видов стальных полуфабрикатов был продлен до 1 октября 2028 года.