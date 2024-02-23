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Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против России

Европейский союз в официальном журнале организации опубликовал 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет РИА «Новости».

Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против России
© globallookpress.com

В перечень ограничений вошли личные рестрикции против 194 физических и юридических лиц.

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Кроме того, в пакет включены 27 организаций за мнимую поддержку ВПК России.

В документе отмечается, что новый пакет направлен преимущественно на ограничение доступа российских промышленных площадок к компонентам для беспилотников.

В перечень внесены компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

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