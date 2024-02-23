Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 50 базовых пунктов, с 15,25% до 14,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В январе центробанк республики также понижал ставку — с 15,75% до 15,25% годовых. Однако дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время ждать не стоит.

«Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений», — говорится в релизе.

Годовая инфляция в Казахстане по итогам прошлого месяца замедлилась до 9,5%. Месячная инфляция составила 0,8%, что на 0,2% выше среднеисторических значений.

ЦБ республики сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 7,5-9,5%, на 2025 год — в диапазоне 5,5-7,5%, на 2026 год — 5-6%. Прогноз по росту ВВП на 2024-й был повышен до 3,5-4,5%.