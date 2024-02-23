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Белоруссия сократила объем потребления газа в 2023 году на 9,6%

Белоруссия в 2023 году снизила объем потребления природного газа на 1,7 млрд куб. м, до 17 млрд куб. м. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Белоруссия сократила объем потребления газа в 2023 году
© РИА Новости

"Объем потребления природного газа за прошлый год составил 17 млрд куб. м, снижение по сравнению с уровнем 2022 года - на 1,7 млрд куб. м, или на 9,6%", - сказал министр, чьи слова привела пресс-служба Минэнерго.

Он отметил, что сокращение связано в первую очередь с работой БелАЭС. Также среди факторов он назвал проведение комплекса энергосберегающих мероприятий, которые реализуются в стране. Кроме того, в энергобаланс страны вовлечены местные виды топлива, что позволяет замещать использование импортируемого природного газа.

БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему ее первого энергоблока выработала 25,4 млрд кВт·ч электроэнергии, за все время ее работы это позволило заместить 6,7 млрд куб. м природного газа.

Экономика