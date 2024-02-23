Армения предложила Индии альтернативный торговый маршрут

Армения предложила Индии свою поддержку в формировании альтернативного торгового маршрута, связующего страну с Европой. Об этом заявил агентству ANI министр труда и социальных вопросов страны Нарек Мкртчян, принявший участие в проходящей в Нью-Дели международной политологической конференции "Раисина диалог".

"Армения занимает стратегическую позицию, чтобы предложить Индии альтернативный морской торговый путь, особенно с Европой", - сказал он.

По его словам, это важно в то время, когда многие страны, включая Индию, ищут альтернативные морские пути для торговли с Европой и Западом, учитывая волну нападений на торговые суда, проходящие через Красное море.

"Правительство Армении привержено формированию партнерства в крупных региональных и глобальных проектах, таких как транспортный коридор Север-Юг (INSTC), транспорт через Черное море, а также транзитный коридор и развитие порта Чабахар, который является совместным проектом Индии и Ирана", - сказал министр.