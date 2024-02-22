В МВФ заявили о резком снижении объема перевозок по Суэцкому каналу
Объем грузоперевозок по Суэцкому каналу на по состоянию на 13 февраля сократился на 55% в годовом исчислении из-за нападений бойцов йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) на суда, рассказала представитель МВФ Джули Козак. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на торговые корабли в Красном море.
«Объемы перевозок через Суэцкий канал сократились на 55% в годовом исчислении по состоянию на 13 февраля», — подчеркнула Козак.
Представитель МВФ отметила, что на фоне этого объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%.
Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В ходе противостояния Тель-Авив ввел войска в сектор Газа.
Боевики «Ансар Алла» после этого шага Израиля начали атаки на торговые суда. Лидеры движения заявили, что будут продолжать нападения до тех пор, пока все подразделения ЦАХАЛ не покинут анклав.