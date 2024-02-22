В МВФ заявили о резком снижении объема перевозок по Суэцкому каналу

Объем грузоперевозок по Суэцкому каналу на по состоянию на 13 февраля сократился на 55% в годовом исчислении из-за нападений бойцов йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) на суда, рассказала представитель МВФ Джули Козак. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на торговые корабли в Красном море.

«Объемы перевозок через Суэцкий канал сократились на 55% в годовом исчислении по состоянию на 13 февраля», — подчеркнула Козак.

Представитель МВФ отметила, что на фоне этого объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года между палестинским движением ХАМАС и Израилем. В ходе противостояния Тель-Авив ввел войска в сектор Газа.