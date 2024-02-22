Экономист высказался о 13-м пакете санкций

Есть в 13-м, "юбилейном" пакете санкций только один нюанс, на который стоит обратить внимание. Действительно, под видом вроде бы технической корректировки идет фактическое ужесточение режима соблюдения санкций и попытка вычислить те лакуны, которые могли бы ослабить эффективность давления со временем. И это в первую очередь касается электронных компонентов по широкой номенклатуре, и естественно делается для того, чтобы осложнить работу предприятий в оборонном комплексе.

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В остальном сенсацией и откровением новый пакет не стал. Я думаю, что наши инстанции, которые должны выстраивать линию защиты, были готовы к этому и соответствующие меры проводились. Тем не менее, это показатель намерения продолжать давление по такому точечному принципу. Это надо иметь в виду и отвечать отечественным импортозамещением и развитием кооперационных цепочек с дружественными странами.

Собственно говоря, санкции из этого пакета касаются наших партнеров из Китая, КНДР и других государств. Это следствие подхода ориентированного на расширение вторичных санкций. Мы уже увидели эту проблему в банковском секторе и в платежно-расчетных инструментах применительно к бывшим советским республикам и Ближнему Востоку.

Пока еще Евросоюз пробует эффективность таких мер, тем не менее, здесь уже обозначилось целое направление давления на Россию через распространение санкций на компании стран-партнеров. Впрочем, Евросоюз сильно рискует ухудшением торгово-экономических и дипломатических отношений, в том числе с Китаем. Однако если они на это пошли, значит, считают, что эти действия приведут к какому-то эффекту. Впрочем, не следует думать, что он окажется полностью соответствующим ожиданиям. И если у китайского бизнеса из-за европейцев заболит голова, Китай в свою очередь молчать тоже не будет.