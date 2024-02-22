В ЕС назвали сельхозтовары из России важными для мировой безопасности

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл заявил, что в ЕС считают продукцию российского сельского хозяйства важным звеном глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает «Прайм».

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Жилл подчеркнул, что санкции против российских сельхозтоваров не вводили именно из-за их важности для мира.

«Мы привержены этой позиции», - заявил представитель ЕК.

Осенью 2023 года Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку. Первые два сухогруза - по 25 тысяч тонн каждый - отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Позже корабли с пшеницей отправились в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.

Всего на безвозмездной основе в Африку направили 200 тысяч тонн российской пшеницы.