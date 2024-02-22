Глава МИД Аргентины высказалась о торговле с Россией
Конфликт на Украины не должен оказать влияние на торговлю с Россией, заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мондино, отношения сторон «должны быть на том же уровне или лучше, чем были до этого».
«Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг Украины. Но мы надеемся, что это не отразится на торговых отношениях», — подчеркнула глава МИД.
Российский посол Дмитрий Феоктистов заявлял о готовности администрации президента Аргентины Хавьера Милея к сотрудничеству с российской стороной.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что приглашение Аргентины в организацию БРИКС не отзывалось и остается в силе. В Йоханнесбурге в августе 2023 года прошел саммит БРИКС. На нем было принято решение пригласить в организацию с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию. При этом Аргентина приняла решение отказаться от вступления в организацию.