Турецкие компании попросили власти упростить расчеты с Россией

Турецкие экспортеры обратились к правительству страны с просьбой облегчить способ расчетов с Россией, сообщает издание Ekonomim со ссылкой на собственные источники в деловой среде. News.ru
Проблема состоит в том, что турецкие банки, по информации газеты, не осуществляют переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. Это связано с опасениями подпасть под санкции. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет. Это условие о безналичном банковском расчете и стало проблемой для турецких компаний. ТАСС
Издание отмечает, что проблемы с платежами из России начались после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию 5 января. Некоторые банковские учреждения Турции напрямую ссылаются на ужесточение санкционных норм, которое было предпринято США в конце декабря 2023 года. Frank Media