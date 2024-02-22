Bloomberg: Украина получит еще 900 миллионов долларов от МВФ

Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом (МВФ) о получении следующих 900 миллионов долларов кредита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

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По словам собеседников Bloomberg, стороны рассчитывают подписать соглашение уже в четверг, 22 февраля. Речь идет об очередном транше четырехлетней кредитной программы общей суммой на 15,6 миллиарда долларов.

Bloomberg подчеркивает, что новый транш станет поддержкой для опустошенного бюджета страны и «вотумом доверия», пока помощь со стороны США остается недостижимой.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщил, что за 2023 год страна получила более 42 миллиардов долларов международной помощи. Марченко рассказал, что потребность Украины в международном финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 миллиарда до 37,3 миллиарда долларов благодаря мерам по «максимизации доходов» госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований, а также сокращению всех расходов.

СМИ сообщали, что в 2024 году Украина начала рассматривать план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов на случай, если прекратится финансовая поддержка США.