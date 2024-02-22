Японский индекс Nikkei побил рекорд 1989 года

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи в ходе торгов превысил абсолютный рекорд, который был зафиксирован 29 декабря 1989 года в эпоху экономики мыльного пузыря. Об этом свидетельствует онлайн-табло, показывающее текущий уровень индекса.

Сначала утром индекс Nikkei, отражающий стоимость акций ведущих корпораций страны, на некоторое время поднялся выше уровня 38 915,87 пункта, обновив рекорд закрытия, установленный в 1989 году. Во второй половине дня Nikkei поднялся до 39 029 пунктов, обновив и абсолютный рекорд, который был зафиксирован не по итогам торговой сессии, а во время торгов 29 декабря 1989 года. Тогда он поднимался до 38 957 пунктов.

По мнению аналитиков, одним из ключевых факторов роста японских акций остается сверхмягкая монетарная политика Банка Японии, который сохраняет учетную ставку на фактически отрицательно уровне в отличие от западных стран, где она на протяжении длительного периода, наоборот, повышалась для борьбы с инфляций. Это приводит к ослаблению иены, что выгодно крупным компаниям, ориентированным на экспорт.

Инвесторы уверены в сохранении монетарной политики Банка Японии в ближайшее время, что способствует не только хорошим финансовым показателям, но и притоку иностранных инвесторов, которые считают японские акции недооцененными из-за ослабления иену к доллару и евро.

Как отмечает телеканал NHK, позитивному настрою способствует также наблюдаемый вывод средств инвесторов из Китая на фоне замедления темпов роста экономики. По состоянию на конец января общая стоимость акций на Токийской фондовой бирже впервые за три с половиной года превысила аналогичный показатель на бирже в Шанхае. Рост акций на Токийской бирже подкрепляют и хорошие показатели на торгах в США.