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В российских аптеках могут появиться ветпрепараты

В аптеках России необходимо разрешить продажу ветеринарных препаратов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление владельцев аптечных пунктов в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В российских аптеках могут появиться ветпрепараты
© ТАСС

Российские аптечники попросили кабмин разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли обосновали свою инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн. Цель — привлечь дополнительных покупателей. В правительстве подтвердили получение письма с предложением внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств».

Данную инициативу поддержали в Россельхознадзоре, если условия лицензирования ветеринарных препаратов сохранятся. В Министерстве здравоохранения заявили, что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения в мире не получила распространения.

«От соблюдения этих требований напрямую зависят жизни и здоровье граждан», — отметили в Минздраве.

Согласно закону, препараты применяют для профилактики и лечения заболеваний без разграничений на медицинский или ветеринарный профиль. Современное регулирование предъявляет значительно больше требований именно к аптекам с лекарственными препаратами медицинского назначения. Это касается хранения, реализации и отпуска средств. Это значит, что такие организации смогут организовать безопасные продажи лекарств для животных, уверены эксперты.

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер поддержала объединение обычных аптек с ветеринарными, так как реализация ассортимента для людей и животных в одном помещении удобна для потребителя.

Эксперт фармрынка Ирина Булыгина подчеркнула, что лекарства для людей перед попаданием в аптеку проходят клинические исследования, верификацию качества, а в отношении ветпрепаратов эти процедуры не проводятся.

Экономика
Дмитрий Григоренко
Ирина Булыгина
Россельхознадзор
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