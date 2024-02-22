В российских аптеках могут появиться ветпрепараты

В аптеках России необходимо разрешить продажу ветеринарных препаратов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление владельцев аптечных пунктов в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Российские аптечники попросили кабмин разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли обосновали свою инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн. Цель — привлечь дополнительных покупателей. В правительстве подтвердили получение письма с предложением внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств».

Данную инициативу поддержали в Россельхознадзоре, если условия лицензирования ветеринарных препаратов сохранятся. В Министерстве здравоохранения заявили, что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения в мире не получила распространения.

«От соблюдения этих требований напрямую зависят жизни и здоровье граждан», — отметили в Минздраве.

Согласно закону, препараты применяют для профилактики и лечения заболеваний без разграничений на медицинский или ветеринарный профиль. Современное регулирование предъявляет значительно больше требований именно к аптекам с лекарственными препаратами медицинского назначения. Это касается хранения, реализации и отпуска средств. Это значит, что такие организации смогут организовать безопасные продажи лекарств для животных, уверены эксперты.

Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер поддержала объединение обычных аптек с ветеринарными, так как реализация ассортимента для людей и животных в одном помещении удобна для потребителя.