В МВФ прокомментировали сообщения о новом пакете помощи Украине
Международный валютный фонд (МВФ) прокомментировал сообщения о том, что организация близка к выделению Украине нового транша помощи. Заявление представителя фонда приводит РИА Новости.
Источник уточнил, что команда МВФ под руководством Гевина Грэя прибыла в Варшаву для проведения третьего пересмотра в рамках соглашения о программе расширенного финансирования для Украины. По его словам, эксперты сообщат о завершении работы над документом.
При этом представитель МВФ опроверг информацию об обсуждении нового транша помощи Украине. Он ответил отрицательно на вопрос, может ли он подтвердить, что стороны близки к финальному соглашению по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Украина почти договорилась с МВФ о предоставлении «спасательного круга». С таким заявлением выступило агентство Bloomberg. По данным издания, речь идет о выделении Киеву очередного транша в 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиарда долларов.