МВФ на рабочем уровне договорился о новом транше помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о новом транше помощи Украине в размере 880 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на заявление финансовой структуры сообщает РИА Новости.

"МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному комплексу экономической политики", – указано в сообщении.

Соглашение подлежит утверждению исполнительным советом Фонда, речь в нем идет о выделении нового транша Киеву в размере 880 миллионов долларов. В МВФ также отметили, что перспективы украинской экономики в 2024 году выглядят неопределенными.