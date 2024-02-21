В Швейцарии для контроля за антироссийскими санкциями создали спецгруппу

Швейцарские власти сформировали спецгруппу, перед которой поставили задачу контролировать нарушение рестрикций против РФ и Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Государственного секретариата экономики страны (SECO) Фабиан Майенфиш, передает ТАСС.

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«Чтобы усилить соблюдение финансовых санкций, SECO решил создать специализированную группу по «расследованию и правоприменению», — отметил он.

По словам Майенфиша, группа взяла на себя сложное административное уголовное производство в связи с применением экономических ограничений и их исполнением. Он обратил внимание, что в SECO поступило более 200 сообщений «о подозрительных случаях».