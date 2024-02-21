В МИД Венгрии заявили о тайной закупке Западом российских энергоносителей

Страны Запада, которые громче всех выступают за расширение санкций против России в сфере энергетики, сами закупают российские энергоносители тайным или обходным путем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури. Lenta.ru

"Правительство Венгрии, как и Индия, стоит на почве реальности в плане энергоснабжения. Мы считаем, что важны как безопасность поставок, так и закупки по разумным ценам, поэтому ни Индия, ни Венгрия не отказались от сотрудничества с Россией в сфере энергетики. И мы видим, что те субъекты мировой политики, которые громче всех выступают с критикой, сами покупают российские энергоносители тайно или обходным путем", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС