Турецкие банки сообщили о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции получила информацию от экспортеров о наличии проблем по платежам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера. По его словам, информацию довели до банков, которые являются членами ассоциации.

Как сообщалось ранее, торговлю между Россией и Турцией осложняет угроза вторичных санкций США, направленных против банков. В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.