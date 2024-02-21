СМИ оценили устойчивость российской экономики
Бельгийский новостной портал Euractiv сообщает, что, несмотря на 12 пакетов санкций со стороны Евросоюза, российская экономика все еще остается устойчивой.
Такое заявление автор издание сделал в статье об утвержденном в предварительном порядке 13-м пакете антироссийских санкций. Помимо этого, в статье также говорится, что санкции не помешали российскому оборонному комплексу и дальше наращивать производство.
«Считая 13-й пакет, Евросоюз наложил беспрецедентные санкции на Россию в течение двух лет войны, включив в черный список около 2 тыс. физических и юридических лиц. Однако, несмотря на экономическое давление, российская экономика остается устойчивой, и Кремль даже смог наращивать военную продукцию», — отмечает Euractiv.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что 13-й пакет санкций направлен против российского ОПК.