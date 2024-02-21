Россия начала поставки нефти Венесуэле

Супертанкер Ligera, перевозящий партию российского сорта нефти Urals объемом 1,7 миллиона баррелей, подошел к берегам Венесуэлы, что свидетельствует о первой как минимум за последние пять лет поставке в южноамериканскую страну. Об этом со ссылкой на данные системы отслеживания судов пишет Bloomberg.

Ранее Венесуэла, страна с наибольшими доказанными запасами нефти, закупала иностранную нефть для разбавления своей и дальнейшего экспорта. В связи с санкциями США, такая процедура усложняет идентификацию и упрощает продажу.

Тем не менее, отмечает издание, точной информации, зачем Венесуэле российская нефть, нет. Отдельно автор материала указывает, что партия прибыла в Южную Америку в момент, когда ситуация в Красном море нарушает привычные торговые пути, соответственно, поставки российской нефти из Балтийского и Черного морей в Индию и Китай усложнились.

В прошлом Россия отправляла свою нефть на Кубу, но именно в последние годы поставки были невелики. В 2022 году остров принял шесть танкеров, в 2023-м — только два. Нынешний танкер собрал партию с помощью перегрузки с судна на судно у берегов Греции.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что в 2023 году Россия нарастила поставки нефти в дружественные страны, в первую очередь, в Индию и Китай, до 86 процентов, а нефтепродуктов — до 84 процентов.