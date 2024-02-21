Россия запретила британцам ловить рыбу в Баренцевом море

Соглашение между правительством СССР и правительством Великобритании о рыболовстве перестанет действовать. Госдума одобрила правительственный законопроект о денонсации документа.

Соглашение давало британцам право заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Договор о рыболовстве между Москвой и Лондоном был заключен в 1956 году.

Британская сторона могла заниматься рыбным промыслом вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. Причем такие преференции в одностороннем порядке предоставлялись рыбакам Великобритании, уточнил депутатам замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

В международном думском комитете заявили, что только в прошлом году в соответствии с этим соглашением было выловлено более 500 тысяч тонн рыбы.

В указанных районах английским рыбакам позволялось также свободно перемещаться и становиться на якорь.

Кабмин выступил с инициативой о денонсации на фоне решения официального Лондона прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России. Данное решение британской стороной было принято 15 марта 2022 года. 18 января прошлого года кабмин одобрил денонсацию.