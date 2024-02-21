Боррель рассказал, что войдет в 13-й пакет санкций против России

В декабре в Кремле отмечали, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России говорит об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения. В Москве напомнили, что санкции ЕС против оборонных предприятий России не представляют опасности, в этих странах нет подобных активов. RT на русском