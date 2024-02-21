Эксперт опроверг заявление ЦБ о перегреве российской экономики

Российская экономика находится на этапе подъема и демонстрирует промышленный рост, убежден академик РАН Сергей Глазьев. В беседе с Tsargrad.tv он опроверг сообщение Центробанка о перегреве экономики, заявив, что это устаревший тезис Международного валютного фонда, который влияет на занижение прогнозов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что перегрев экономики является следствием усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. Подчеркивалось, что, несмотря на рост потребительской активности, рынки товаров и услуг все еще остаются перегретыми. По мнению Глазьева, этот тезис ЦБ повторяет вслед за МВФ. Он опроверг заявление о том, что производство в России не поспевает за ростом спроса, что провоцирует разгон инфляции.

«Откуда берутся эти нелепые представления о том, что наша экономика перегрета? Когда руководительница Центробанка рассуждает о производстве, возникает такое ощущение, что она вообще не понимает, что такое производственная сфера», – заявил он.

В качестве аргументов академик привел производственные мощности, которые, по его словам, в течение длительного времени были загружены на 60-70%, а в машиностроении – на 30%.

«Мы постоянно об этом говорим, и практика доказала нашу правоту. Потому что мы видим, допустим, пример Урала, где наблюдается рост промышленного производства примерно на 30%», – подчеркнул Глазьев.