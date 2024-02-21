В Германии сообщили, во сколько стране обошелся конфликт на Украине

«Прежде всего высокие затраты на электроэнергию [из-за кризиса на Украине] привели к снижению темпов экономического роста в ФРГ на 2,5 процентных пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же с 2023 года и до настоящего времени», — пояснил специалист.