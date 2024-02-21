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Минфин США продлил импорт морепродуктов из РФ с одним условием

Власти США предоставили возможность осуществлять ввоз в страну морепродуктов из России до конца мая. Однако погрузить их должны были в порту до 20 февраля текущего года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на лицензию министерства финансов страны.

Минфин США продлил импорт морепродуктов из РФ с одним условием
© РИА Новости

Изначально для проведения операций обозначали срок до 21 февраля.

Уточняется, что погрузка морепродуктов должна была состояться до 12:01 по восточному стандартному времени (08:01 мск) указанного выше числа.

Согласно документу управления по контролю за иностранными активами минфина (OFAC), речь идет о письменных контрактах и письменных соглашениях, заключенных до 22 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным Росрыболовства, импорт рыбной продукции в январе-ноябре 2023 года достиг около 547 тыс. тонн. Данный показатель на 10% превышает уровень 2022 года. В денежном выражении это составляет $2,4 млрд, что на уровне 2022 года.

Глава Рыбного союза Александр Панин заявлял, то в 2023 году наблюдалось явное восстановление объемов импорта рыбы.

Экономика
Александр Панин
Казначейство США
Росрыболовство
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