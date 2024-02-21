Минфин США продлил импорт морепродуктов из РФ с одним условием

Власти США предоставили возможность осуществлять ввоз в страну морепродуктов из России до конца мая. Однако погрузить их должны были в порту до 20 февраля текущего года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на лицензию министерства финансов страны.

Изначально для проведения операций обозначали срок до 21 февраля.

Уточняется, что погрузка морепродуктов должна была состояться до 12:01 по восточному стандартному времени (08:01 мск) указанного выше числа.

Согласно документу управления по контролю за иностранными активами минфина (OFAC), речь идет о письменных контрактах и письменных соглашениях, заключенных до 22 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным Росрыболовства, импорт рыбной продукции в январе-ноябре 2023 года достиг около 547 тыс. тонн. Данный показатель на 10% превышает уровень 2022 года. В денежном выражении это составляет $2,4 млрд, что на уровне 2022 года.