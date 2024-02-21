Во Франции пожаловались на зависимость от одного вида поставок из России

Одним из основных последствий этой ситуации является массовый импорт удобрений из России, где производственные затраты значительно ниже из-за сырья, добываемого из доступных ресурсов, и выгодной цены на газ. Следует отметить, что импорт вырос до более чем 725 000 тонн за 11 месяцев 2023 года по сравнению с 442 000 тонн в 2021 году, - Жан-Люк Бурго, депутат парламента Франции