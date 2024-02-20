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Возобновлена сертификация ввозимых в Россию бананов с пяти предприятий Эквадора

Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором, сообщили в ведомстве. ТАСС

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении. RT на русском

Перед этим Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличив число проверок и создав карантинную зону для погрузки с плантаций. Lenta.ru

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