Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором, сообщили в ведомстве. ТАСС
«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором. Бананы, как и остальная подкарантинная продукция, будут подлежать лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России», — говорится в сообщении. RT на русском
Перед этим Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличив число проверок и создав карантинную зону для погрузки с плантаций. Lenta.ru