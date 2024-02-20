Чехия сделала 200 исключений по антироссийским санкциям

Чехия за последние два года внесла почти 200 исключений и послаблений в список санкций против России. Об этом пишет издание Seznam Zprvy.

«За последние два года Чехия внесла около 200 послаблений и исключений в списках антироссийских санкций», — говорится в материале издания.

Там добавили, что основная часть этих исключений касается фармацевтической промышленности и атомной энергетики. Преимущественно государственные и полугосударственные компании обратились к чешским властям с просьбами о послаблении санкций, поскольку им требовались стратегически важные ресурсы и компоненты оборудования.

Среди таких компаний были операторы чешских атомных электростанций «Дукованы» и «Темелин», построенных по советским проектам. Они продолжали приобретать продукцию чешской компании MSA, входящей в российский холдинг TMK, подвергнутый санкциям из-за связей с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, заключили в материале.