Стало известно, откуда российский газ поступает в Германию

Германия продолжает использовать российский газ. Топливо поступает в страну через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах, пишет медиагруппа Funke со ссылкой на природоохранную организацию Urgewald. Газета.Ru

"Правительство ФРГ не хочет прямого импорта газа из России, но косвенно российский газ все равно поступает. Это политически слабо", - заявил Funke представитель Urgewald Мориц Ляйнер. "Правительству следует добиваться того, чтобы импорт российского газа в ЕС, а также его реэкспорт были запрещены на европейском уровне. В противном случае нельзя гарантировать, что российский газ не попадет в Германию", - утверждал он. ТАСС