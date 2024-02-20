Стало известно, откуда российский газ поступает в Германию

Германия продолжает использовать российский газ. Топливо поступает в страну через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах, пишет медиагруппа Funke со ссылкой на природоохранную организацию Urgewald.

«Правительство ФРГ не хочет прямого импорта газа из России, но косвенно российский газ все равно поступает. Это политически слабо», — заявил в беседе с изданием представитель Urgewald Мориц Ляйнер.

Берлину следует добиваться полного прекращения импорта газа из России в ЕС, отметил собеседник Funke. Кроме того, по мнению Ляйнера, местные власти должны способствовать запрету реэкспорта российского сырья на европейском уровне.