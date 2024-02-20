На Украине раскрыли ущерб от конфликта с Россией

За последние два года Украина потеряла 30 процентов национальной экономики и лишилась 3,5 миллиона рабочих мест. Ущерб от продолжающегося конфликта с Россией раскрыл премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит сайт японского телеканала NHK.

Кроме того, Украина с конца февраля 2022 года лишилась около 20 процентов своей территории, уточнил премьер.

«Мы потеряли 30 процентов нашей экономики, около 20 процентов наших территорий и мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест», — посетовал Шмыгаль.

Премьер-министр также заявил о недостаточной военной помощи со стороны ключевых западных союзников, включая страны Евросоюза (ЕС) и США. Однако партнеры делают все возможное для поддержки Украины с учетом ограниченных производственных мощностей.

«К сожалению, производство боеприпасов во всем мире не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», — заключил Шмыгаль.