Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России

Чехия внесла около 200 послаблений в введенные против России санкции за последние два года, сообщил руководитель финансово-аналитического управления Чехии Иржи Гилмар.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев исключения из санкций касались области фармацевтической промышленности и ядерной энергетики.

Отмечается, что с просьбой к властям о послаблениях в санкционном режиме обращались государственные и полугосударственные компании.