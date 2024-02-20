Чехия внесла около 200 послаблений в санкции против России
Чехия внесла около 200 послаблений в введенные против России санкции за последние два года, сообщил руководитель финансово-аналитического управления Чехии Иржи Гилмар.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев исключения из санкций касались области фармацевтической промышленности и ядерной энергетики.
Отмечается, что с просьбой к властям о послаблениях в санкционном режиме обращались государственные и полугосударственные компании.
Ранее Евросоюз продлил действие санкций против РФ, которые были введены в связи с вхождением в состав России ряда новых территорий, еще на год. Теперь меры будут действовать до 24 февраля 2025 года. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, передает «Радиоточка НСН».