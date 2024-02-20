В Кремле прокомментировали ограничения для россиян в банках ОАЭ

«У нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби. И мы будем развив этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая торгово-эконом взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках механизма двусторонней кооперации, которая между нашими двумя странами функционирует», — заявил Песков.