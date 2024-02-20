Новак спрогнозировал рост спроса на нефть в течение 15 лет

Спрос на нефть в мире будет увеличиваться как минимум в течение ближайших 15 лет. Об этом во время пленарной сессии на Международной выставке-форуме «Россия» заявил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Вице-премьер публично не согласился с тезисами о том, что нефть изживает себя как ресурс, и, сославшись на экспертные прогнозы, заявил, что мировой рост спроса на «черное золото» будет продолжаться еще достаточно долго.

«Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 млн баррелей в год дополнительный спрос», — отметил Новак.