ВТБ сделал прогноз по снижению ключевой ставки

"Ключевая ставка средняя 14,7%, завершающая - 13%. Тренд на снижение мы ожидаем во втором полугодии. <..> Общее понимание должно быть, что в нынешней бюджетной политике мы не имеем возможности достигнуть нейтральную ставку в 7,5% или какую-то сравнимую. То есть нейтральная ставка должна быть выше. Мы считаем, что 13% - наша новая нейтральная ставка", - сказал он.