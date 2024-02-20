ВТБ сделал прогноз по снижению ключевой ставки

ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до 13%
Ключевая ставка Банка России на конец 2024 года составит 13%, прогнозирует банк ВТБ.
Снижение ключевой ставки ожидается во втором полугодии, сообщил на брифинге первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Ключевая ставка средняя 14,7%, завершающая - 13%. Тренд на снижение мы ожидаем во втором полугодии. <..> Общее понимание должно быть, что в нынешней бюджетной политике мы не имеем возможности достигнуть нейтральную ставку в 7,5% или какую-то сравнимую. То есть нейтральная ставка должна быть выше. Мы считаем, что 13% - наша новая нейтральная ставка", - сказал он.
Рост российской экономики, по оценке ВТБ, в 2024 году будет ниже 2%, инфляция - 6,2%. Общий портфель кредитов физлиц в банках РФ вырастет на 6-7%, юридических лиц - 7-8%. Средства юрлиц покажут рост на 12-13%, а физлц - 9-10%, считают в ВТБ.