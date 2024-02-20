Ущерб мировой экономики от кризиса в Красном море оценили

Кризис в Красном море, вызванный участившимися случаями ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», может привести к замедлению темпов роста мировой экономики до 2,8 процента по итогам 2024 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков вашингтонского Института международных финансов (IIF).

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Подобный сценарий эксперты сочли базовым. При негативном же развитии событий в акватории Красного моря темпы роста глобальной экономики могут замедлиться до 2,4 процента. Для сравнения, прирост мировой экономики в 2023 году эксперты оценили в 3,1 процента. Таким образом, при наихудшем сценарии показатель может сократиться на 0,7 процентных пункта (п.п.).

Базовый расклад предполагает, что интенсивность ракетных атак хуситов в среднесрочной перспективе снизится, а торговля через акваторию Красного моря возобновится в ближайшие месяцы. Негативный подразумевает затягивание боевых действий на Ближнем Востоке и превращение конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в полномасштабную войну. В этом случае под угрозой срыва могут оказаться около 30 процентов мировых поставок нефти, что нанесет большой ущерб мировой экономике, пришли к выводу эксперты.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что из-за атак хуситов стоимость морских перевозок выросла на 400 процентов. При этом сроки доставки грузов между Европой и Азией увеличились в среднем на 10-15 дней.